Trump, yabancı turistlerin ulusal park girişlerine zam yaptı

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, yabancı turistlerin ulusal parklara giriş ücretlerini artırıldı.

Yabancı ziyaretçilerden alınacak ek ücretlerin, ulusal parkların korunması ve ertelenmiş bakım projeleri için yüz milyonlarca dolarlık ek kaynak sağlayacağı belirtildi.

BAŞKANLIK KARARNAMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelindeki ulusal parklara yabancı ziyaretçilerden alınan giriş ücretlerinin artırılmasını öngören başkanlık kararnamesi imzaladı.

BEYAZ SARAY TALİMATI AÇIKLADI

Beyaz Saray’dan karara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kararname ile İçişleri Bakanlığına bağlı Ulusal Park Servisi'nin (NPS), yabancı turistlerden alınan giriş ücretlerini artırması talimatı verildi." denildi.

YABANCI ZİYARETÇİLERDEN EK ÖDEME

Açıklamada, yabancı ziyaretçilerden alınacak ek ücretlerin, ulusal parkların korunması ve ertelenmiş bakım projeleri için yüz milyonlarca dolarlık ek kaynak sağlayacağı belirtildi.

Ayrıca ABD vatandaşlarının, parklarda yer alan rezervasyon ve izin sistemlerinde öncelikli erişime sahip olacağı da vurgulanan açıklamada, Amerikalıların ulusal parkların giderlerini yalnızca giriş ücretiyle değil, vergi yoluyla da finanse ettiği kaydedildi.

KARARI DÜNYA GENELİNDE BİR UYGULAMA OLARAK AÇIKLADI

Açıklamada, "Yabancı turistlere daha yüksek giriş ücreti uygulamak, dünya genelinde ulusal park politikalarında yaygın bir uygulamadır." ifadesine yer verildi.

ABD'DE 100 PARKTA GİRİŞ ÜCRETİ VAR

Halihazırda Ulusal Park Servisi’ne bağlı 433 alandan yalnızca yaklaşık 100’ünde giriş ücreti uygulanırken, bu ücretler parktan parka değişiklik gösteriyor.