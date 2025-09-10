Abone ol: Google News

Trump, yine Fed'e yüklendi: Faizi büyük ölçüde düşür

ABD'de açıklanan ÜFE verisinin ardından ABD Başkanı Trump, Fed'e faiz indirimi baskısı yaptı.

10.09.2025
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını düşürmesi beklentisini tekrar dile getirdi.

Trump, enflasyonun olmadığını gerekçesiyle Fed'in derhal "büyük" ölçüde faizi düşürmesi gerektiğini net bir dille bir kez daha ifade etti.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

POWELL'E "ÇOK GEÇ" İSMİNİ TAKTI

ABD'de bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ardından enflasyonun olmadığını belirten Trump, "çok geç" lakabını taktığı Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranını hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini kaydetti.

"HİÇ BİR ŞEYDEN HABERİ YOK"

Trump, "Powell tam bir felaket, hiçbir şeyden haberi yok." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de ÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşmişti.

