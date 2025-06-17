Trump’ın 'Altın Kart'ına 68 bini aşkın kişi başvurdu

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“Altın Kart” almak isteyen 68 bin 703 kişi bekleme listesinde.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, yatırım karşılığında oturum hakkı verilmesini öngören “Altın Kart” ile 68 bini aşkın kişinin ilgilendiğini belirtti.

200 bin vizenin ABD Hazinesi’ne 1 trilyon dolar getireceği hesaplanıyor.

5 MİLYON DOLARLIK YATIRIMA BİR ALTIN KART

ABD Başkanı Donald Trump’ın kamuoyunda “Altın Kart” olarak bilinen ve 5 milyon dolarlık yatırım karşılığında ABD’de yasal oturum hakkı verilmesini öngören programına yaklaşık 68 bini aşkın kişinin başvurduğu bildirildi.

BİR SAATTE 1.000 KİŞİ DAHA KAYIT YAPTIRDI

The Financial Times gazetesinin haberine göre, Trump’ın kabinesinde Ticaret Bakanı olarak görev yapan Howard Lutnick ve bakanlığı, geçen hafta, söz konusu programa ilgilenenlerin kayıt yaptırması için “trumpcard.gov” internet sitesini açtı.

Kullanıcılardan temel iletişim bilgileri, isimleri, e-posta adresleri ve dünyanın hangi bölgesinde yaşadıklarına dair bilgi paylaşılması istendi.

Lutnick, pazartesi sabahı bir açıklama yaparak 67 bin 697 kişinin bekleme listesinde olduğunu bildirdi.

Bir saat içinde bu sayı, 68 bin 703’e yükseldi.

“KART ALTINDAN OLACAK”

ABD Ticaret Bakanı, gazeteye yaptığı açıklamada, “Kart, altından yapılacak. Güzel olacak… Donald Trump bu tür şeyleri takdir ediyor. Nasıl göründüğünü umursuyor. Nasıl hissettirdiğini umursuyor. Yani, bunu derinden önemsiyor; eğer bunu satın alacaksanız, Amerika’ya bu yatırımı yapacaksanız, size güzel bir şey vermemiz gerektiğini düşünüyor.” dedi.

FİKİR BABASI: JOHN PAULSON

Lutnick, söz konusu vize fikrinin, Trump’a bağış yapan milyarderlerden John Paulson’dan çıktığını anlattı.

ABD Ticaret Bakanlığı, yaz boyunca on binlerce “Trump kartı” basmayı planlıyor.

200 BİN VİZEDEN 1 TRİLYON DOLAR BEKLENİYOR

Lutnick de 200 bin vizenin ABD Hazinesi’ne 1 trilyon dolar getireceğini söyledi.

Mayıs ayında Trump'ın Körfez turuna katılarak Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) giden Lutnick, burada da Altın Kart tanıtımı yapmıştı.



