Trump'ın ekonomiye dair adımları

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ABD Kongresi'nde düzenlenen törende yemin ederek göreve başlayan ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, burada ilk konuşmasını yaptı.

Dün yemin ederek göreve başlayan Trump'ın atacağını belirttiği tarife adımlarına yönelik haber akışı dünyadaki ticaret ve ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor.

Elektrikli araç zorunluluklarını da iptal ederek otomobil endüstrisini "kurtaracaklarını" vurgulayan Trump, Amerikan otomobil işçilerine verdiği sözü tutacağını da dile getirdi.

Trump'ın bu açıklaması dünyada dengeleri yeniden oluşturacağa benziyor.

TRUMP'IN HEDEFİ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK

Ekonomi alanında atacağı adımlara değinen Trump, kabine üyelerine rekor düzeydeki enflasyonu yenmek ve fiyatları düşürmek için ellerindeki geniş yetkileri kullanma talimatı vereceğini söyledi.

YABANCI ÜLKELERE TARİFE

Trump, ülkenin ticaret sistemini derhal gözden geçirmeye başlayacağını belirterek, "Diğer ülkeleri zenginleştirmek için vatandaşlarımızı vergilendirmek yerine, vatandaşlarımızı zenginleştirmek için yabancı ülkelere tarife uygulayacağız." diye konuştu.

YABANCI KAYNAKLAR ARTIRILACAK

Tarifeler, harçlar ve yabancı kaynaklardan sağlanan gelirleri toplamak için "Dış Gelir İdaresini" kuracaklarını kaydeden Trump, ayrıca yönetiminin "Hükümet Verimliliği Departmanını" kuracağını da anımsattı.

"MEKSİKA KÖRFEZİ'NİN ADI DEĞİŞECEK"

Bunlara ek olarak, Meksika Körfezine yönelik açıklamalarda bulunan Trump "Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz" ifadesini kullandı.

"PANAMA KANALI GERİ ALINACAK"

ABD'nin yeni başkanı, konuşmasında daha önce gündeme getirdiği “Panama Kanalını geri alma” konusuna da değinerek Panama'nın kanal operasyonlarında tarafsızlık gerektiren anlaşmaları ihlal ettiğini savundu.

"BİZ KANALI ÇİN'E VERMEDİK GERİ ALIYORUZ"

Trump, "Amerikan gemilerine aşırı ücretlendirme uygulanıyor ve hiçbir şekilde adil davranılmıyor ve buna ABD Donanması da dahil. Bunların hepsinin üstüne, Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

KARARNAMELER İMZALANDI

Yemin töreni sonrasında Trump, Biden yönetiminin politikalarını geçersiz kılan çok sayıda başkanlık kararnamesine imza attı.

Trump, Oval ofisteki görevinin ilk gününde imzaladığı kararname ile enerji üretiminin artırılmasına yönelik Ulusal Enerji Acil Durumu ilan etti.

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"VERGİLER ARTIRILACAK"

Oval ofiste gümrük vergilerinin artırılmasına ilişkin konuşan Trump, 1 Şubat'ta Kanada ile Meksika'ya yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü söyledi.

GÜMRÜK VERGİSİ

Trump, BRICS ülkelerine de yüzde 100 tarife uygulama planına dair sözlerini yinelerken dünyanın her yerinden gelen mallara evrensel bir gümrük vergisi uygulamaya henüz hazır olmadığını kaydetti.

10 YILLIK TAHVİL

Söz konusu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,54 seviyesine gerilerken, dolar endeksi ise yüzde 1 düşüşle 108,2 seviyesinden güne başladı.

ALTINI ONSU

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,3 artışla 2 bin 708 dolardan kapanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 2 bin 724 dolardan işlem görüyor.

BRENT PETROL

Trump'ın petrol üretimini artıracağına yönelik söylemleri sonrası Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,8 değer kaybıyla 79,2 dolardan günü tamamlamasının ardından yeni güne yatay seyirle başladı.

NEW YORK BORSASI

New York Borsası'nda dün Martin Luther King günü dolayısıyla işlemler gerçekleşmedi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.

Analistler, Trump'ın konuşmasından edinilen ilk izlenimlerin şimdilik Çin'den daha çok iç politika odaklı olduğunu belirterek, yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik haber akışının yakından takip edilmeye devam ettiğini söyledi.