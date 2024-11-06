Trump'ın galip gelmesi ihtimali Asya piyasalarına olumsuz yansıdı

AA & Ensonhaber

Sonucu merakla beklenen ABD başkanlık yarışında Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump karşı karşıya geldi.

ABD'de Trump'ın galip gelmesi durumunda Çin'e yeni yaptırımlar uygulayabileceği endişesi risk iştahını olumsuz etkilemeye devam etse de, bu durum da Çin hükümetinin olası yaptırımların etkilerini azaltmak için ekonomiyi destekleyici adımları güçlendireceği beklentisi satış baskısını törpülüyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da ekim ayına ilişkin hizmet sektörü PMI 49,7 ile beklentilerin üzerinde gelirken, ülkede geçen ay 49,4 olan bileşik PMI 49,6 seviyesinde gerçekleşti.

ASYA PİYASALARI KARIŞIK SEYİRDE

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 düştü.

TRUMP, ÇİN MALLARINA YENİ TARİFELER UYGULAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde başta Çin mallarına olmak üzere yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedefliyor.