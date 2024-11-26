Trump'ın gümrük vergisi açıklamaları para birimlerini sarstı

REUTERS

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan ve 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralmaya hazırlanan Donald Trump, göreve gelmeden ekonomide etkisini gösterdi.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinden çoğu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'dan ithal edilen tüm ürünlere gümrük vergisi uygulayacağını ve Çin'e yönelik gümrük vergilerini artıracağını açıklamasının ardından değer kazanan dolar karşısında geriledi.

KANADA VE MEKSİKA'YA YÜZDE 25 GÜMRÜK VERGİSİ

Donald Trump, uyuşturucu ve göçmenlerin sınırı geçmeleri sorununu çözülene kadar Kanada ve Meksika'dan ithal edilen tüm ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Trump'ın bu hamle ile serbest ticaret anlaşmasını ihlal edebileceği düşünülüyor.

ÇİN'E EK GÜMRÜK VERGİSİ

Trump, Çin'den ithal edilecek ürünlere de yüzde 10 büyüklüğünde ek gümrük vergisi getireceğini söyledi.

Jefferies ekonomistleri, müşterilerine gönderdikleri notta "Biz gümrük vergilerinin nihayetinde korkulduğu kadar kötü olmayacağı görüşümüzü koruyoruz ancak gelecek aylarda belirsizliğin arttığını göreceğiz." ifadelerine yer verdi.

MEKSİKA PESOSU

Meksika pesosu, dolar karşısında yüzde 1,6 düşüşle 20,6 seviyesine gerileterek ağustos 2022'den bu yana en düşük seviyeye yaklaştı.

KANADA DOLARI

Kanada doları, kısa süreliğine dolar karşısında dört yılı aşkın sürenin dip seviyesini gördü.

YUAN

Çin borsaları belirgin bir değişim göstermeden kapansa da yuan, offshore işlemlerde kısa süreliğine hazirandan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Yuan son olarak yüzde 0,3 geriledi. Doların, Trump'ın açıklamalarından sonra küresel olarak değer kazandığı görülürken, Güney Afrika randı gibi gelişmekte olan ülkelerin riske duyarlı para birimleri düştü.Rand yüzde 0,4 değer kaybetti.

MACARİSTAN FORİNTİ

Avrupalı gelişmekte olan ülkelere bakılacak olursa, çoğunun para birimi dolar karşısında değer kaybederken Macaristan forinti yüzde 0,3 değer kaybederek en büyük düşüşü kaydetti.