Trump'ın Hazine Bakanı seçiminin piyasaya yankısı

AA

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerin gölgesinde karışık seyrediyor.

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ait soru işaretleri varlığını korurken, Fed'in enflasyonla mücadelesinde yol haritasının netleşmemesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Trump'ın ithalat mallarına yüksek gümrük tarifeleri ve şirketlere vergi indirimleri uygulayacağı gibi vaatlerini yerine getirmesi halinde Fed'in politika alanının daralabileceğinden endişe edilirken, bu durumun ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapmasına da engel olabileceği kaygısı piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Öte yandan, ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin yanı sıra Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yarın yayınlayacağı 6-7 Kasım'daki toplantısının tutanaklarında Fed'in projeksiyonlarına yönelik ipuçları aranacak.

FED'İN 25 BAZ PUAN İNDİRMESİ BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 53 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz indirimine gideceği, yüzde 47 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin ediliyor.

ABD HAZİNE BAKANI VE TARIM BAKANI BELLİ OLDU

Trump kabine oluşturma çalışmalarına devam ederken, en kritik koltuklardan biri olan Hazine Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı görevlerine aday olarak belirlediği isimler belli oldu.

Trump, Önce Amerika Politika Enstitüsü Başkanı Brooke Rollins'i Tarım Bakanlığına aday gösterdiğini bildirdi.

SCOTT BESSENT

Trump, Hazine Bakanlığı için Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday gösterdi. Bessent'in dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcılarından, jeopolitik ve ekonomik stratejistlerinden biri olarak büyük saygı gördüğünü belirten Trump, Bessent'in hikayesinin "Amerikan Rüyası"nın bir örneği olduğunu aktardı.

Yatırım danışmanlık hizmeti veren Key Square Group'un Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) olan Scott Bessent, 35 yılı aşkın süredir yatırım yönetimi işinde bulunuyor.

Bessent'in, Amerikalı milyarder George Soros'un Soros Fund Management şirketinde bir dönem baş yatırım sorumlusu olarak da görev yaptığı biliniyor.

DOLAR MESAJI

Senatonun onayını alarak göreve başlaması beklenen Bessent, yaptığı açıklamada doların dünya rezerv para birimi statüsünü korumaya odaklanacağını söyledi.



