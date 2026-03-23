Trump’ın İran hamlesi ticari fırsata dönüştü: Dubai boşaldı, kazanç ABD Başkanı’na aktı

İsrail ve ABD, 3 haftadan fazla bir süredir İran'a yönelik saldırılarını devam ettiriyor.

Bur saldırılara İran'ın misillemeleri, özellikle Körfez ülkelerinin ekonomilerini büyük ölçüde olumsuz etkilemeye başladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik 48 saatlik askeri ültimatomu, Orta Doğu turizmini kaosa sürükledi.

Bölgedeki belirsizlik, başta Dubai olmak üzere turizm rotalarında ciddi aksamalara neden oldu.

Ancak ortaya çıkan belgeler, Trump’ın kendi şirketlerinin bu krizden nasıl faydalandığını gözler önüne serdi.

Mirror gazetesinin deşifre ettiği e-postalarda, Trump’ın Turnberry tesis yöneticilerinin golf tur operatörlerine yazdığı mesajlar yer aldı. Mesajda, “Orta Doğu’daki aksayan planlarınızı bize kaydırın” denilerek, tatilcilerin bölgeden çekilip tesislere yönlendirilmesi önerildi.

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN "CENNET" ALGISI YIKILDI

BAE başta olmak üzere Körfez'de yer alan Arap ülkeleri, İran saldırıları karşısında çaresiz kaldı. ABD'nin silah ve savunma amacıyla bu ülkelerden milyarlarca dolar almasına rağmen, savunmalarına yardım etmemesi, bölge halkını da kaosa sürükledi.

Dubai başta olmak üzere "Körfez'in incisi" olarak bilinen kentler, güvenlik ve lüks yaşamın değil, korku ve kaosun hüküm sürdüğü yerler olmaya başladı.

"HEM SAVAŞ HEM KAZANÇ" ELEŞTİRİSİ

İngiliz basını, Trump’ı hem bölgede gerilimi artırmak hem de kendi şirketine kazanç sağlamakla suçladı:

Trump'ın şirketi, tur operatörlerine 'Dubai’ye değil, bize gelin' diye mesajlar attı. Rezilce bir durum, savaşı kendi şirketleri için çıkardı. Dubai boşaldı, milyonlarca dolar ABD Başkanı’na gitti.

Uzmanlar ve gazeteciler, bu durumun hem etik hem de siyasi açıdan ciddi tartışmalara yol açtığını vurguladı.

İNGİLTERE'DE "TRUMPLASYON" ENDİŞESİ

Bölgedeki belirsizlik ve yükselen enerji maliyetleri nedeniyle İngiltere Başbakanı Keir Starmer, acil COBR toplantısı düzenledi. Ekonomistler ise durumu “Trumpflasyon” olarak nitelendirip, olası enflasyon etkilerine karşı uyarıda bulundu.

Ortadoğu’daki askeri hareketlilik ve Trump’ın ticari hamleleri, hem bölgesel hem küresel çapta siyasi ve ekonomik tartışmaların odağı haline geldi.