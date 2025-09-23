Trump'ın rekor vize ücreti piyasaları vurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın "H-1B" çalışma vizesine getirdiği rekor zam, binlerce yabancıyı istihdam eden teknoloji devlerini kötü etkiledi.

Yabancı çalışanların yoğunlukta olduğu sektörlerde işletme maliyetlerinin artacağı öngörülürken, birçok sektörde iş gücü piyasasının zayıflaması bekleniyor.

ABD'de 'H-1B' yüksek vasıflı işçilerin çalışma vizesi ücretinin Başkan Donald Trump'ın kararıyla 100 bin dolara çıkarılması Amazon, Microsoft, Meta, Apple ve Google gibi teknoloji devlerini de zora soktu.

100 BİN DOLAR BASKISI PİYASALARI ETKİLEDİ

Trump'ın "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararının küresel piyasalar üzerindeki etkileri de devam ediyor.

ABD'NİN 10 YILLIK TAHVİLİ

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi enflasyonist baskıların devam edeceğine ilişkin endişelerle 4,15 seviyesinin üzerine çıkarken, dolar endeksi yatay seyirle 97,4 seviyesinde seyrediyor.

ALTININ ONS FİYATI

Altının ons fiyatı, Fed'e ilişkin faiz indirim beklentileri ve devam eden jeopolitik risklerle bugün 3 bin 785 dolarla rekor tazeledi.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise küresel petrol arzının artacağına yönelik öngörülerle yüzde 0,6 azalışla 65,6 dolardan işlem görüyor.

"ÖDEMELER TEK SEFERDE YAPILACAK"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de 100 bin dolara çıkarılan "H-1B" çalışma vizesi için yapılacak ödemenin tek seferlik olacağını ve vizeye halihazırda sahip olanların yenileme işlemlerinde alınmayacağını bildirdi.

"H-1B" VİZESİ

ABD’de işverenler, yüksek vasıflı yabancı çalışanları istihdam etmek için “H-1B” vizesinden yararlanıyor.

Mühendislik, tıp, hukuk, matematik, sanat gibi uzmanlık gerektiren alanlarda verilen bu vize, önce 3 yıl için düzenleniyor ve en fazla 6 yıla kadar uzatılabiliyor.

Şu anda ABD’de yaklaşık 730 bin kişi “H-1B” vizesiyle çalışıyor.