Trump'ın rüzgarıyla Wall Street artıda açılmaya hazırlanıyor

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ABD'deki borsaların ana endeksleri artıda açılmaya hazırlanırken yatırımcılar, yeni göreve başlayan ABD başkanı Donald Trump'ın enerji ve göçmenlik gibi konularda imzaladığı başkanlık kararnamelerini yakından izliyor.

Trump'ın ticaret politikalarıyla ilgili ilk adımı bekleniyor.

Trump, daha önce vadettiği küresel gümrük vergileri ve yakın ticaret ortaklarına yönelik ek vergilerle ilgili somut bir plan açıklamadı.

KANADA VE MEKSİKA'DAN İTHAL MALLARA GÜMRÜK VERGİSİ

Ancak 1 Şubat itibarıyla Kanada ve Meksika'dan ithal mallara gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü belirtti.

Yatırımcılar Trump'ın politikalarının küresel ticaret savaşını ve yeni enflasyon baskılarını tetikleyebileceği endişesiyle temkinli olmaya devam ediyor.

GOLDMAN SACHS'IN YORUMU

Goldman Sachs, bu yıl için gümrük vergileri tahminini aralık ayında öngörülen yüzde 40'tan yüzde 25'e düşürdü. TSİ 17.05 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 0,43 oranında arttı.

S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0,5 yükselirken Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise yüzde 0,6 yükseldi.