Trump'ın sert açıklamaları altına değer kaybettirdi! 4 Mart'ta piyasalar

AA

Dün yüzde 1,1 yükselişle 2 bin 891 dolardan kapanan altının ons fiyat, güne başlarken yatay seyirle 2 bin 890 dolardan işlem görüyordu. Günün ilk saatlerinde ise ons 5 dolar değer kaybı ile 2 bin 885 dolara geriledi.

Altındaki kayıp, ABD Başkanı Donald Trump'ın sert açıklamaları, ani fikir değişiklikleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasını ve belirsizleri, ticaret savaşlarını başlaması beklentisi ve ve jeopolitik gerginlikler nedeni ile oluştu.

ALTIN FİYATLARI

Yurt içindeki altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 3 bin 385 lira

Çeyrek altın: 5 bin 739 lira

Cumhuriyet altını: 23 bin 384 lira

Tam altın: 22 bin 958 lira

Yarım altın: 11 bin 478 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 36,4394'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında bir önceki kapanışın hemen altında 36,4310 seviyesinden işlem gördü. İlerleyen saatlerde ise yüzde 0,09 artışla 36,4705 liraya yükseldi.

Dolar: 36,4705 lira

Euro: 38,2911 lira

Sterlin: 46,3863 lira

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,61 değer kazanarak 9.911,07 puandan tamamladı.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise güne önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 71 dolardan başladı.