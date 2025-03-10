Trump'ın sert politikaları Bitcoin'i eritti

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Donald Trump ABD Başkanı seçildiğinde yaptığı açıklamalar kripto parayı destekler nitelikte olduğu için Bitcoin'in değeri artarak 110 bindolara gelmişti.

Ancak Başkan Trump'ın tarife politikasına ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Geçen hafta ABD'de açıklanan istihdam verilerinden alınan sinyaller ülkedeki büyümeye ilişkin riskleri destekledi.

Analistler, Trump'ın tarife yaklaşımındaki değişimlerin belirsizlikleri artırdığını, bu durumun ülkelerin ekonomi politikaları oluşturmasında öngörülebilirliği azalttığını ve yatırımcıları temkinli olmaya sevk ettiğini söyledi.

BITCOIN DEĞER KAYBETTİ

Bitcoin yüzde 4,13 azalarak 82 bin 320,5 dolara kadar geriledi.

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin 100 bin doları geçtikten sonra düşüş seyrine geçti.

ALTKOİNLER DE DÜŞÜŞTE

Bitcoin’in yanı sıra Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve Ripple (XRP) da benzer oranda düşüş kaydederken, Cardano (ADA) ve Dogecoin (DOGE) fiyatları yüzde 12’ye yakın değer kaybetti.

Ethereum, şu anda yüzde 5,48 ve 119,75 dolar kayıpla 2 bin 65,35 dolardan işlem görüyor.