Trump'ın suç ve göç politikaları özel hapishanelerin hisselerini fırlattı

Haber Merkezi

Donald Trump'ın göç ve suç ile mücadele vaadi, özel hapishanelerin hisselerini fırlattı.

ABD'de gerçekleştirilen 60. başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark atarak ABD'nin yeni başkanı seçildi.

Trump, seçim propogandasında yasa dışı göç ve suç ile mücadele yapacağını belirtti. Bu da hapishanelerde daha fazla mahkum bulunması beklentisini doğurdu.

Analistlere göre Trump'ın politikası ülke genelinde özel olarak işletilen hapishanelerin ve göçmen tutuklama merkezlerinin büyük ölçüde genişletilmesini gerektirecek.

DAHA FAZLA TUTUKLAMA YAPILMASI BEKLENİYOR

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın yasa dışı göç ve suç ile mücadeleyi sertleştirmesi, bu dönemde daha fazla kişinin tutuklanması ve sınır dışı edilmesi öngörülüyor.

ÖZEL HAPİSHANE VE GÖÇMEN TUTUKLAMA MERKEZLERİNİN HİSSELERİ ARTTI

Trump'ın zaferi özel hapishane ve göçmen tutuklama merkezleri şirketlerinin hisselerinde yükselişe yol açtı.

YÜZDE 42 VE 29 ARTIŞ

Özel hapishane işletmecisi GEO Group hissesi yüzde 42, CoreCivic hissesi yüzde 29 arttı.

SEÇİM VAATLERİ ARASINDA GÖÇÜN SINIRLANDIRILMASI YER ALDI

Trump'ın vaatleri arasında ABD'ye yasa dışı yollarla girilmesini engellemeye yönelik ilk başkanlık dönemi politikalarını yeniden devreye alınması ve ABD'nin göç almasını sınırlayacak kapsamlı değişiklikler getirilmesi yer aldı.

Meksika sınırından ülkeye giriş yapanların sığınmacı statüsü almasını zorlaştıracağını ifade eden Trump, aynı zamanda ABD tarihindeki en büyük sınır dışı etme girişimini başlatacağını söyledi.

GÖÇMEN ÇOCUKLARINA, RESEN VATANDAŞLIK VERİLMEYECEK

Trump, göçmenlerin çocuklarına resen vatandaşlık verilmesine son vereceğini de söylemişti.

ABD'nin seçilmiş başkanının ülkeye yasa dışı yollardan giren daha fazla göçmeni gözaltına alacağı beklentisiyle özel hapishaneler ve gözaltı merkezlerini yöneten şirketlerin hisselerinde de artışlar yaşandı.

Özel hapishane işletmecisi GEO Group'un hisseleri yüzde 42, CoreCivic'in hisseleri yüzde 29 arttı. GEO Group hisseleri yıl başından bu yana yüzde 100 artış kaydetti. CoreCivic ise bir yıllık periyotta yüzde 22 yükseldi.

11 MİLYON GÖÇMEN

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tahminlerine göre ülkede 11 milyondan fazla kaçak göçmen yaşıyor.