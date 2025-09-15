Trump'tan 'Çok geç' lakabını taktığı Powell'e Fed'e faiz indirimi çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını derhal ve beklenenden daha büyük oranda indirmesi gerektiğini ifade etti.

"Çok geç" lakabını taktığı Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik faiz indirimi çağrısını yineleyen Trump, "'Çok geç' faiz oranlarını şimdi ve aklından geçenden daha büyük bir şekilde indirmeli. Konut piyasası fırlayacak." ifadesini kullandı.

TOPLANTILAR YARIN BAŞLAYACAK

Fed'in iki gün sürecek ve kararları çarşamba günü açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yarın başlayacak.

FAİZ KARARI ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, çarşamba günü politika faizinin 25 baz puan indirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in politika faizi halihazırda yüzde 4,25-4,50 aralığında bulunuyor.