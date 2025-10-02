TSPB: Faiz indirimleri yerli yatırımcıyı sermaye piyasalarına çekecek

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Pamir Karagöz, dünyadaki ve Türkiye'deki sermaye yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

Karagöz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerini sürdürmesinin yerli yatırımcıların sermaye piyasalarına ilgisini yeniden artırabileceğini söyledi.

“TL VARLIKLARA İLGİ ARTACAK"

Sermaye piyasalarına ilişkin beklentilerini paylaşan Karagöz, şunları ifade etti:

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine devam etmesi, küresel yatırımcıların gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahının artacağına işaret ediyor. Bu ortamda ülkemizde uygulanan dezenflasyonist politikaların istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi halinde Türkiye'nin kredi notunun yükselebileceğini ve bunun da yabancı yatırımcıların TL varlıklara ilgisinin artmasını beraberinde getireceğini, bu ilginin sermaye piyasalarımıza da yansıyacağını tahmin ediyoruz.

“FAİZ İNDİRİMİ DÖNEMLERİNDE PAY SENEDİ PİYASALARI POZİTİF İLERLİYOR"

TCMB'nin faiz indirimlerini sürdürmesiyle yerli yatırımcıların da sermaye piyasalarına ilgisinin yeniden artabileceğini söyleyen Karagöz, "Pandemi sonrasında da net bir şekilde görüldüğü üzere tarihsel veriler, faiz indirimi dönemlerinde pay senedi piyasalarının pozitif yönde performans sergilediğini ortaya koyuyor. Bu deneyimin ışığında bu yılın kalan döneminde ve 2026'da piyasada pozitif gelişmelerin yaşanacağını öngörüyoruz. Buna paralel olarak hem pay senedi hem de yatırım fonu yatırımcı sayılarında artış yaşanacağını ve pay senedi yatırımcı sayısının 10 milyon kişiye ulaşacağını değerlendiriyoruz." diye konuştu.