TÜBİTAK BİGG Fonu ile 153 teknoloji girişimine 137 milyon lira yatırım yapılacak

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, TÜBİTAK BİGG Fonu ile 153 teknoloji girişimine yatırım yapılacağının bilgisini verdi.

Bakan Kacır, TÜBİTAK BİGG Fonu kapsamında 153 teknoloji girişimine, fikirden ürüne geçiş aşamasında 137 milyon lira yatırım yapılacağını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK BİGG Fonu desteğine ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:

TÜBİTAK BİGG Fonu, 153 teknoloji girişimine, fikirden ürüne geçiş aşamasında, 137 milyon lira yatırım yapacak. 2012’den bu yana Bireysel Genç Girişimci Programı ile desteklenerek kurulan girişimlerin sayısı 2 bin 293. Girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.