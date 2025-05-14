TÜİK açıkladı: Mart ayında ticari süt toplama oranı yüzde 13 arttı

AA

Baharla birlikte süt üretiminde de hareketlilik arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini paylaştı.

TOPLANAN SÜT MİKTARINDA ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı, Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttı.

İÇME SÜTÜ ÜRETİMİ YÜZDE 6,2 ARTTI

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 0,9 arttı, yoğurt üretimi yüzde 1,0 azaldı, içme sütü üretimi yüzde 6,2 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 1,8 arttı.

Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 0,4 azaldı, yoğurt üretimi yüzde 2,0 arttı, içme sütü üretimi yüzde 1,1 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 0,9 arttı.

MART AYINDA 1 MİLYON TONU AŞKIN İNEK SÜTÜ TOPLANDI

Bir önceki ay 897 bin 358 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, mart ayında yüzde 13,2 oranında artarak 1 milyon 15 bin 647 ton oldu.

Bir önceki ay 132 bin 720 ton olan içme sütü üretimi, mart ayında yüzde 11,9 oranında artarak 148 bin 525 ton olarak gerçekleşti.