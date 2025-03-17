TÜİK açıkladı: Tarım üretici fiyatları yıllık 29,89 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) şubatta, bir önceki aya göre yüzde 2,7, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 29,89 arttı.



Buna göre endeks şubatta, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,52, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 29,89 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 42,6 artış gösterdi.

ARTIŞ YAŞANAN SEKTÖRLER

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,49, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,8, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 5,2 artış gerçekleşti.

ANA GRUPLARDA DEĞİŞİM GÖZLENDİ

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,61, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 5,93 artış görülürken, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde ise yüzde 1,79 azalış kayıtlara geçti.

YILLIK DEĞİŞİMİ EN YÜKSEK OLAN GRUPLAR

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 166,37 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 13,95 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.