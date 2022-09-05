TÜİK, ağustos ayı enflasyonunu açıkladı

TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini paylaştı. Enflasyon aylık 1,46 ve yıllık ise yüzde 80,21 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini açıkladı.

TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,69 olarak kayıtlara geçti.

Artış, beklentinin altında

Ekonomistler, ağustos ayında TÜFE’nin yüzde 2,27 artmasını bekliyordu. Artış beklentinin altında gerçekleşti.

En son açıklanan temmuz enflasyon verisi aylık yüzde 2,37, yıllık ise yüzde 79,60 olmuştu.





Yıllık artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 116,87 ile ulaştırma oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 27,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 116,87 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti.

Ulaştırma aylık göstergelerde düşüşe geçti

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,78 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 7,01 ile sağlık oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 72,53, aylık yüzde 3,17 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,17, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 41,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,31 olarak gerçekleşti.

OVP’ye göre yıl sonunda enflasyon yüzde 65 olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’a göre (OVP) enflasyonun bu yıl yüzde 65 olacağı tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 24,9, 2024 yılı için yüzde 13,8, 2025 için ise yüzde 9,9 olarak belirlendi.