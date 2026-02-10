TÜİK aralık ayı sanayi üretimini açıkladı

- Sanayi üretimi Aralık 2025'te yıllık yüzde 2,1 azalırken aylık yüzde 1,2 arttı.
- Madencilik sektörü yıllık yüzde 1,9, elektrik sektörü yüzde 2,4 arttı, imalat sanayi yüzde 2,7 azaldı.
- Aylık bazda madencilik yüzde 1,3, imalat yüzde 1, elektrik sektörü yüzde 4,1 arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 arttı. Böylece aralıkta sanayi üretimi yıllık yüzde 2,1 azaldı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,2 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.