TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Ağustos 2025 kira zam oranı belli oldu

Temmuz ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.
Enflasyon aylık yüzde 2,06 yıllık 33,52 arttı.
KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU
Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 41,13 olarak öne çıktı.
Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 41,13 zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.
ZAM HANGİ VERİYE GÖRE HESAPLANIYOR
Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır.
Öte yandan mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip.
Örnek olarak zam ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.
KİRA ZAMMI HESAPLANMASINA ÖRNEK
Sözleşmesi bu ay yenilenecek konut ve iş yerinin kira zammına dair örnekleri şöyle sıralayabiliriz:
10 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 14 bin 113 lira
15 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 21 bin 169,5 lira
20 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 28 bin 226 lira
25 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 35 bin 282,5 lira
30 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 42 bin 339 lira
35 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 49 bin 395,5 lira
40 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 56 bin 452 lira
45 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 63 bin 508,5 lira
50 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 70 bin 565 lira
55 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 77 bin 621,5 lira
60 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 84 bin 678 lira
İŞ YERLERİNDE ORAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİYOR
İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor.
Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır.
Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip.
Örneğin artış kasım ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı ekim ayı verisine bakılır.