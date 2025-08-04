TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Ağustos 2025 kira zam oranı belli oldu

Temmuz ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.

Enflasyon aylık yüzde 2,06 yıllık 33,52 arttı.

KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 41,13 olarak öne çıktı.

Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 41,13 zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.

ZAM HANGİ VERİYE GÖRE HESAPLANIYOR

Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır.

Öte yandan mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip.

Örnek olarak zam ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

KİRA ZAMMI HESAPLANMASINA ÖRNEK

Sözleşmesi bu ay yenilenecek konut ve iş yerinin kira zammına dair örnekleri şöyle sıralayabiliriz:

10 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 14 bin 113 lira

15 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 21 bin 169,5 lira

20 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 28 bin 226 lira

25 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 35 bin 282,5 lira

30 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 42 bin 339 lira

35 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 49 bin 395,5 lira

40 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 56 bin 452 lira

45 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 63 bin 508,5 lira

50 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 70 bin 565 lira



55 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 77 bin 621,5 lira



60 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 84 bin 678 lira



İŞ YERLERİNDE ORAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİYOR

İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor.

Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır.

Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip.

Örneğin artış kasım ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı ekim ayı verisine bakılır.