TÜİK: Tavuk eti üretimi ekimde aylık yüzde 6,3, yıllık yüzde 11,6 arttı

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) periyodik olarak gıda üretimindeki gelişmeleri gözler önüne sarıyor.

TÜİK istatistiklerine göre, Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 arttı.

Ekimde tavuk eti üretimi 227 bin 675 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,6 artışla 1 milyar 881 milyon 358 bin adede yükseldi.

Üretim, aylık bazda ise yüzde 6,3 artış gösterdi.

Tavuk yumurtası üretimi ise ekimde aylık bazda yüzde 2,9, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2,6 yükseldi.

Bu dönemde 1 milyar 881 milyon 358 bin adet tavuk yumurtası üretildi.

KESİLEN TAVUK ETİ

Ekimde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 9,5 artışla 122 milyon 744 bin olarak kayıtlara geçti.

HİNDİ ETİ ÜRETİMİ

Hindi eti üretimi de aynı dönemde yüzde 0,2 artışla 3 bin 969 ton oldu.

10 AYLIK YUMURTA ÜRETİMİ

Ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,1, tavuk eti üretimi yüzde 6,8 ve hindi eti üretimi yüzde 15,4 arttı.