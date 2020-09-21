Tüketici en çok cep telefonu ve ayakkabıdan şikayetçi

Tüketici en çok cep telefonu ve ayakkabıdan şikayetçi

Tüketiciler, tüketici hakem heyetlerine en çok cep telefonu ve ayakkabıdan şikayet kaydı verdi.

Bu yıl ağustos sonu itibarıyla tüketici hakem heyetlerine toplam 375 bin 739 başvuru yapıldı.Bunlardan 311 bin 873'ü incelenerek karara bağlandı. Bu yıl tüketici hakem heyetlerince verilen kararların yaklaşık yüzde 60'ı tüketici lehine sonuçlandı.

CEP TELEFONU İÇİN TÜKETİCİLERDEN 33 BİN 427 ŞİKAYET GELDİ

Bu şikayetlerin liste başı 33 bin 427 şikayet ile cep telefonu oldu. Cep telefonunu sırasıyla ayakkabı, kredi kartı üyelik ücreti, internet aboneliği ve kredi tahsis ücreti ve GSM aboneliği konularına ilişkin uyuşmazlık başvuruları izledi.

Ticaret Bakanlığı’na göre, bilinirliği her geçen yıl artan tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların mahkemelere yansıtılmadan, hızlı ve kolay çözüme bağlanması amacıyla hizmetlerini sürdürüyor.

BAŞVURULARIN YARISI E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN

Geçen yılın 8 aylık döneminde e-Devlet Kapısı üzerinden tüketici hakem heyetlerine 83 bin 598 elektronik başvuru ulaşmışken, bu yılın aynı döneminde buradan yapılan başvuru sayısı 188 bin 215'i buldu.

Böylece, bu yıl tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurulardan yarısı e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilmiş oldu.