Tüketici güven endeksi 80,5 oldu Tüketici güven endeksi, mart ayında 79,4 iken nisan ayında yüzde 1,4 oranında artarak 80,5 oldu. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi mart ayında yıllık yüzde 67,25, aylık yüzde 4,70 arttı. Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 13,8 yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı tüketici güven endeksi, şubat ayı hizmet üretim endeksi ve mart ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini duyurdu.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mart ayında 79,4 iken nisan ayında yüzde 1,4 oranında artarak 80,5 oldu.

Yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) 2024 yılı Mart ayında, bir önceki aya göre yüzde 4,70 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,10 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,25 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,14 artış gösterdi.

Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 13,8 arttı

Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 14,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 18 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 15,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 15,8 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 15,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 7,5 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 2,7 arttı

Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,7 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,0 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,6 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 7,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,1 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,2 azaldı.