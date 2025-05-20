Tüketici güven endeksi mayısta 84,8 oldu

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi'ni duyurdu.

Tüketici güven endeksi, mayıs ayında yükseldi.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, nisan ayında 83,9 iken mayıs ayında yüzde 1,1 oranında artarak 84,8 oldu.

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi mayısta değişim göstermeyerek 69,1 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi nisanda 84,3 iken bu ay yüzde 1,2 artış kaydederek 85,3'e yükseldi.

EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ

Geçen ay 82,8 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 0,7 düşüşle mayısta 82,2 olarak hesaplandı.

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise nisanda 99,3 iken bu ay yüzde 3,3 artışla 102,5'e çıktı.