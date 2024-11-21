Tüketici güven endeksi kasımda yüzde 1 geriledi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ekim ayında 80,6 iken kasım ayında yüzde 1 oranında azalarak 79,8 oldu.

KASIMDA GÜVEN ENDEKSLERİ

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu: Yüzde 66,1

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi: Yüzde 80,6

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi: Yüzde 73,8

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi: Yüzde 98,6