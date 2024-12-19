Tüketici kredilerinin tutarı 1,9 trilyon liraya çıktı

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, 3 Aralık itibarıyla tüketici kredilerinin tutarı 127 milyar 826 milyon lira artarak 1 trilyon 979 milyar liraya ulaştı.

KONUT KREDİSİ

Söz konusu tutarın 503 milyar 923 milyon lirası konut, 75 milyar 460 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 399 milyar 366 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

TİCARİ TAKSİTLİ KREDİLER

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 44 milyar 432 milyon lira artarak 2 trilyon 125 milyar 844 milyon lira oldu.

BİREYSEL KREDİ KARTI ALACAKLARI

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,3 artışla 1 trilyon 762 milyar 315 milyon liraya çıktı.

TAKSİTLİ BORÇ TUTARI

Bireysel kredi kartı alacaklarının 605 milyar 446 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 156 milyar 869 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.