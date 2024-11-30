Tüketicilere ödemelerde banka kullanma zorunluluğu 30 bin TL oldu

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Tüketiciler yapıkları alışverişlerdeki tutar 7 bin irayı aştığında ödemesini nakit yerine banka ağırlıklı olmak üzere finans kurumları üzerinden yapabiliyordu.

Alınan yeni karara göre bu miktar tükecici lehine esnetildi.

Artık 30 bin liraya kadar alışverişte ödeleme elden yapılabilecek.

Tüketiciler için mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunluluğu 7 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BANKADAN ÖDEME ZORUNLULUĞU 7 BİN LİRADAN 30 BİN LİRAYA ÇIKARTILDI

Buna göre, tüketiciler için 7 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması uygulamasında zorunlu tutar 30 bin liraya çıkarıldı.

YABANCILAR VE TÜRKİYE İKAMETİ OLMAYANLARLA İLGİLİ İŞLEMLER DÜZENLENDİ

Öte yandan, belgeleme zorunluluğu kapsamında (mükellef olmayanlar hariç) yabancılar ve Türkiye ikameti olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğunda da değişikliğe gidildi.

FATURADA PASAPORT NUMARASI ZORUNLU

Uygulama kapsamında, düzenlenecek faturalarda yabancıların veya Türkiye ikameti olmayan gerçek kişilerin pasaport numaralarının yazılması şartı bulunuyor. Düzenlemeyle artık pasaportların bir suretinin de faturanın ekine konulması gerekmeyecek.

TAHSİLATTAN SONRAKİ GÜN PARAYI YATIRMA ZORUNLULUĞU KALKTI

Tahsil edilen tutarların, tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlara yatırılması zorunluluğu da aranılmayacak.

1. ÖRNEK UYGULAMA

Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (AB) A.Ş., aynı gün içerisinde (VY) Ltd. Şti.'nden sırasıyla 10 bin TL, 10 bin TL, 8 bin TL ve 3 bin TL tutarında ayrı ayrı mal alımları gerçekleştirdi.

Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (AB) A.Ş.'nin (VY) Ltd. Şti.'nden aynı günde yaptığı mal alımları toplamı 3 bin TL'lik alımla 30 bin TL'lik haddi aştığından, son işleme ait tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekiyor.

ZORUNLULUĞA UYMAYANA CEZA

Söz konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda (AB) A.Ş. ile (VY) Ltd. Şti.'ne ayrı ayrı ceza uygulanacak.

2. ÖRNEK UYGULAMA

Avukatlık mesleğini icra eden mükellef (T), (K) A.Ş.'ye bir yıl süreyle vereceği hukuk danışmalığı hizmeti karşılığında 160 bin TL alacak. Aralarındaki anlaşma gereği (K) A.Ş., hizmet bedelini 15 bin TL'lik taksitler halinde ödeyecek. Bu durumda serbest meslek makbuzunun, taksitlerin ödendiği tarihlerde 15 bin TL üzerinden düzenlenmesi tevsik zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak, sözleşmenin toplam tutarı belirlenen haddi aştığından kısım kısım yapılan her bir tahsilat ve ödeme de aracı finansal kurumlar kanalıyla tevsik edilecek.

Söz konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda serbest meslek erbabı (T) ile (K) A.Ş.'ye ayrı ayrı ceza uygulanacak.