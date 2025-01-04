Tüm Emekliler Derneği'nden refah payı talebi

AA & Ensonhaber

Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan enflasyon verilerinin emekliler için sürpriz olmadığını dile getirdi.

"ESKİ SİSTEME DÖNÜLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Çalışkan, emekli maaşlarının TÜFE zammına endeksli olması nedeniyle yetersiz kaldığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

TÜİK’in açıkladığı TÜFE verilerine göre yapılacak zammı kabul etmiyoruz. Emeklilerimizin alım gücü son yıllarda yüzde 200 oranında düşmüş durumda. Bugün emeklilerimiz temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi. Maaş zamlarında eski sistem olan gösterge ve katsayı uygulamasına dönülmesini talep ediyoruz.

"HİÇBİR EMEKLİ, KİMSEYE MUHTAÇ OLMADAN YAŞAYABİLMELİ"

Emeklilerin toplumun en fazla mağduriyet yaşayan kesimi olduğunu belirten Çalışkan, şunları ekledi: