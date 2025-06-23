Turist rehberlerinin sigorta talebi

Turist Rehberleri Birliği'ne (TUREB) bağlı 13 oda ile 15 bin üye bulunuyor, 10 bini de aktif çalışıyor.

Rehberlerin şu anda en çok mağduriyet yaşadıkları konulardan birisi sigortasız çalıştırılmak.

TUREB Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Tanrıdağlı, "Acentelerle rehberlerimiz, günübirlik turlar için ya da konaklamalı turlar için hizmet sözleşmesi imzalıyorlar. Dolayısıyla acentelerin görevi, rehberi her türlü ihtimale karşı sigortalamaktır." dedi.

"ACENTE REHBERİ SİGORTALAMALI"

TUREB'e bağlı 10 bin üyenin aktif çalıştığını anlatan Tanrıdağlı, rehberlerin şu anda en çok mağduriyet yaşadıkları konulardan birinin sigortasız çalıştırılmak olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

Rehberin çalıştığı acente, rehberini sigortalar mı, sigortalamaz mı? Bu, önemli bir konu. Ben birine iş veriyorsam emrimde ve gözetimimde çalışan kişi, verdiğim işi sevk ve idare ediyorsa her türlü sigortası bana aittir. Bu, yasal ve etik olarak düşündüğümüz zaman böyle olmalıdır.



Acentelerle rehberlerimiz, günübirlik turlar için ya da paket tur dediğimiz konaklamalı turlar için hizmet sözleşmesi imzalıyorlar. Dolayısıyla acentelerin görevi, rehberi her türlü ihtimale karşı sigortalamaktır.

"YASAL YÜKÜMLÜLÜK BU"

Sosyal sigorta, bu noktada çok önemlidir. Bazı kesimler, 'Rehberi sigortalamaya gerek yok.' diyor. 'Gerek yok.' demekle olmaz. Yasal yükümlülük budur yani sigortalanması lazımdır.

"BİRÇOK REHBER ARKADAŞIMIZ, HERHANGİ BİR SOSYAL GÜVENCE ŞEMSİYESİNİN ALTINDA DEĞİL"