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AA

Türkiye'de demiryolları turistik turlar şeklinde de gerçekleşiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Zonguldak arasında işletilecek Turistik Karaelmas Ekspresi'nin yarın yola çıkacağını bildirerek, "Trenimiz yolculara Batı Karadeniz'in kültürel ve doğal mirasını yeniden keşfetme imkanı sunacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi arasında imzalanan protokolle, Ankara-Zonguldak-Ankara parkurunda Karaelmas Ekspresi ile turistik tren seferlerinin başlayacağını belirtti.

İLK SEFER YARIN

"Turistik Karaelmas Ekspresi" adıyla işletilecek özel trenin ilk seferine yarın çıkacağına işaret eden Uraloğlu, "Trenimiz yolculara Batı Karadeniz'in kültürel ve doğal mirasını yeniden keşfetme imkanı sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

120 kişilik kapasiteye sahip tren, Ankara'dan yarın akşam saat 21.25'te hareket edecek.

KARŞILIKLI 8 SEFER DÜZENLENECEK

Öte yandan, karşılıklı 8 sefer yapacak tren, 2 yemekli, 4 yataklı ve 1 kuşetli vagondan oluşacak.

CUMARTESİ KARABÜK/YEŞİLYENİCE

Cumartesi sabah Karabük/Yeşilyenice'de 4 saatlik mola verip Zonguldak'a ulaşacak tren, dönüş yolculuğuna cumartesi gece saat 23.55'te başlayacak.

PAZAR

Tren, pazar günü Çerkeş'te 2 saat, Çankırı'da 5 saat ve Kalecik'te 2 saat 30 dakikalık gezi amaçlı duraklamaların ardından aynı gün saat 19.02'de Ankara'ya varacak.

SON SEFER 14 KASIM'DA

Ankara'dan 13 Haziran, 26 Eylül, 10 Ekim, 14 Kasım'da hareket edecek trenin son seferi Zonguldak'tan 15 Kasım'da gerçekleştirilecek.