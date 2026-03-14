Turizm Orta Doğu'dan Avrupa'ya kayıyor

Savaş yaşanan bölgeler, turistler için güven endişesi yaratıyor.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin verilerine göre son yaşanan jeopolitik riskler, Orta Doğu turizm gelirlerini günde yaklaşık 600 milyon dolar azaltıyor.

Turizm ise bölgedeki birçok ülke için önemli bir gelir kaynağı.

UÇUŞ İPTALLERİ

Ayrıca bazı ülkeler için seyahat uyarıları yapılması ve uçuşların iptal edilmesi de turist akışını daha da sınırlıyor.

UÇAK BİLETLERİ PAHALANDI

Talepteki ani artış nedeniyle bazı destinasyonlara uçuş fiyatları ciddi şekilde yükseldi. Tur operatörleri, sınırlı koltuk sayısı nedeniyle özellikle uzun mesafeli uçuşlarda fiyatların hızla arttığını belirtiyor.

DOĞU AKDENİZ YERİNE İSPANYA VE İTALYA

Avrupalı turistler Doğu Akdeniz yerine İspanya, İtalya, Karayipler, Portekiz, Malta ve Hırvatistan gibi alternatif destinasyonlara yönelmeye başladı.

TURİZM ROTA DEĞİŞTİRDİ

Seyahat şirketlerinin verilerine göre Avrupa’dan tatil planlayan birçok kişi, yaz sezonu için Doğu Akdeniz’e gitmekten vazgeçerek rotasını Batı Avrupa ve Karayipler’e çevirmeye başladı.