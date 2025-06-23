Turizmciler endişeli! 'Hürmüz Boğazı'nı kapatmak sektörü etkiler

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrasında İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması gündeme geldi.

Kapatılması gündeme gelen Hürmüz Boğazı için beklenen karar, turizm sektörünü de endişelendirdi.

Bütün dünya İran'dan gelecek kararı bekliyor.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bu kararın siyasi sonuçlarının yanı sıra turizm dünyasına ağır darbe vuracağı endişesinin hakim olduğunu söyledi.

“UÇUŞ MALİYETLERİNİN TAVAN YAPMASI SÖZ KONUSU”

Recep Yavuz, bu kararın alınmasının petrol fiyatlarını 100 doların üstüne çekeceği en iyimser tahmin olarak görüldüğünü belirterek şöyle konuştu:

Bu durumda dahi dünya turizminin temel ögesi olan uçuş maliyetlerinin tavan yapması söz konusu. Ancak bu artan maliyetlerin seyahat eden turiste yüklenmesi mümkün olmayacağı için tur operatörleri büyük bir külfet altına girecek ve belki zayıf seyreden birçok seferini iptal edecek. Bu yakın vadede maliyetlere yansıyacak ve tatil daha pahalı bir hale gelecek. Gemi ve kara yolu taşımacılığının maliyetleri de artacak. Sadece önceden yakıt alıp, fiyat sabitlemiş olan firmalar bundan pek zarar görmeyecek.

“EN FAZLA ORTA DOĞU ÜLKELERİ ETKİLENECEK”

Bugüne kadar sadece bir kez kısa süreliğine kapatılan Hürmüz Boğazı'nın durumunun bütün dünyayı ilgilendirdiğini söyleyen Yavuz, "İran için çok riskli ve zor karar. Meclis onay verdi, Hamaney bekleniyor. Boğazın kapatılması en az Rusya ve ABD'yi ilgilendirdiği için bunun engellenmesi için özel bir çaba sarf etmeyeceklerdir. Ancak bundan endişe duyan Orta Doğu ülkeleri, dün düşük tonda da olsa savaşa karşı seslerini çıkarabildi. Onların zararı çok daha fazla olacaktır. Orada turizm durma noktasına gidiyor.

“KRİZİN HASARINI ONARMAKLA MEŞGULLER”

Kapalı hava sahaları, savaş riski turisti son yılların parlayan Doğu Akdeniz destinasyonlarından alıkoyuyor. Başta İsrail, Mısır, Kuveyt, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan turizmi bu yıl bu krizin hasarını onarmakla meşgul olacak." diye konuştu.