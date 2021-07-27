Turizmde 2019'un rekoru kırıldı

Kurban Bayramı tatilinde, bugüne kadarki en yoğun iç pazar hareketliliğinin yaşandığı 2019 yılının rekoru kırıldı. Otellerdeki iç pazar dolulukları 2019'un yüzde 35-40 üzerinde gerçekleşti.

Kurban Bayramı'ndaki 9 günlük tatilde, Türkiye'nin tüm tatil bölgelerinde hareketlilik yaşandı.

Turizm sektörünün 'altın yılı' kabul edilen pandemi öncesindeki 2019'un Kurban Bayramı dönemine göre, yüzde 35-40'lık artış yaşandı.

Sektör temsilcilerinin 10 milyon kişilik seyahat ve 10 milyar TL'lik ekonomi tahminleriü beklendiği gibi gerçekleşti.

SADECE HAVA YOLUYLA 708 BİN TURİST GELDİ

Fraport TAV Antalya Havalimanı verilerine göre, 16-25 Temmuz bayramı sürecinde Antalya'ya dış hatlardan 3 bin 134, iç hatlardan 684 uçuş gerçekleşti.

596 bini yurt dışı, 112 bine yakını yurt içi olmak üzere, sadece hava yoluyla 708 bin yerli ve yabancı turist Antalya'ya giriş yaptı.

"HER YER DOLDU"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Genel olarak bayram beklendiği gibi geçti, her yer doldu. Çok aşırı yoğunluk yaşandı. İnsanlar uzun dönemdir tatil yapmadı ve tatile özlem vardı. Sezonla, bayram ve temmuz ayı birleşince bütün bölgelerde beklediğimiz gibi bir yoğunluk gerçekleşti. Ağustos sonuna, okullar açılana kadar da rutin yaz yoğunluğu devam edecek gibi görünüyor. Yerli kapasitemizde bir sıkıntı yok. Otellerin yerli kapasiteleri dolu ve 2019 rakamlarıyla paralel devam ediyor." dedi.

'İÇ PAZAR EN İYİ YIL OLAN 2019'U GEÇTİ'

Bayramda iç pazardaki yoğunluğun sevindirici olduğunu belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır da Türkiye'nin hemen her bölgesinde ciddi seyahat hareketliliği yaşandığını açıkladı.

Pandemi nedeniyle uzun süredir evde kalan ve geçen yıl da tatil yapamayanların bu sene hem tatil bölgeleri hem de aile ziyareti seyahatlerinin arttığını belirten Çorabatır, "Özellikle kıyı bölgelerimizde, yerli ve yabancı misafirlerle önemli düzeyde doluluk yaşandı. Mersin'den Çanakkale'ye kadar Akdeniz ve Ege sahillerimiz beklenenin üzerinde rağbet gördü. Kapadokya, Pamukkale gibi iç bölgelerimizde de doluluk söz konusu oldu. Bu yıl, turizmde en iyi yılımız olan 2019'un üzerine çıkıldı." dedi.

50'DEN FAZLA ÜLKEDEN MİSAFİR

Yurt dışından 50'den fazla ülkeden misafir ağırlandığını açıklayan Çorabatır, Rusya başta olmak üzere Almanya, Hollanda, Belçika, Slovakya, Bulgaristan gibi salgın tedbirlerini yerine getiren ülkelerin tatil için Türkiye'yi tercih ettiğini kaydetti.

İngiltere pazarının da en kısa sürede açılmasını beklediklerini söyleyen Çorabatır, bunun özellikle Ege Bölgesi'ni pozitif etkileyeceğini dile getirdi. Turizmin 60'tan fazla sektörü doğrudan etkilediğine de işaret eden Çorabatır, "Turizm işletmelerimizin açık olması demek, daha fazla istihdam, daha fazla alışveriş ve ekonomik canlanma anlamını taşıyor. Turizmdeki hareketlilik sadece turizmcilerin değil, herkesin yüzünü güldürüyor. Turizm, stratejik bir sektör ve ülkemiz için çok önemli." diye konuştu.

AŞI ÇAĞRISI

Yoğunluğun okullar açılana kadar devam etmesini beklediklerini belirten Çorabatır, vaka sayıları ve aşılanma oranlarına da dikkat çekti.

İşletmelerin Güvenli Turizm Sertifikası kriterlerinden asla taviz vermediğini açıklayan Çorabatır, "Turizmin devam etmesi için sadece turizmcilerin önlem alması yeterli değil. Rehavete kapılmamalıyız. Salgınla mücadelede en güçlü silah aşı. İnsanların bireysel sorumluluklarını yerine getirerek, aşılanma oranının da yüzde 80'lere ulaşmasını bekliyoruz. Ekonomik hareketliliğin devamı, önümüzdeki günlerde tatil yapabilmek ve tüm sektörlerin devamlılığı açısından da aşılanmamız gerekiyor." dedi.

SON 16 AYIN EN HAREKETLİ DÖNEMİ

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da bayram döneminde özellikle son 16 ayın en hareketli döneminin yaşandığına işaret ederek, "Antalya bölgesinde yerli ve yabancı misafirlerimizle 10 gün boyunca 750 binden fazla kişi turizm hareketine katıldı. Burada misafirlerimizin Güvenli Turizm Sertifikası uygulamalarıyla tatil yapmalarını sağlamak en önemli önceliğimiz oldu. Bundan sonra da Güvenli Turizm Sertifikası uygulamalarını devam ettireceğiz. Aşılanmanın da yaygınlaşarak salgının kontrol altına alınması, turizm hareketliliği açısından son derece önemli. Ağustos ayında şu an yakaladığımız turizm hareketinin devam etmesi önceliğimiz ve sürdürülebilir kılmak." ifadelerini kullandı.