Turizmde gelişime açık destinasyonların yol haritası çizildi

AA

Türkiye'nin turizmde gelişime açık destinasyonları belirlendi.

Bu bölgelerin "bölgesel strateji"yle cazibe merkezine dönüşmesi planlanıyor.

Türkiye'nin turizmde gizli kalmış hazinelerini ve potansiyelini ortaya koymak amacıyla çeşitli programlar kullanılacak.

YOL HARİTASI

Bu şehirler için gastronomiden sağlığa, kültürden inanca, doğadan kış ve kruvaziyer turizmine kadar alanlarda atılacak adımlara ilişkin yol haritası çizildi.

SİNOP

Doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de yıldızı parlayan Sinop da bu rotalardan birisi.

GELİŞMEYE AÇIK ROTALAR

Kültürel turizmde tematik rotalar, kültür yolları ve tren turizmi ön plana çıkacak.

Buna göre, başlıca destinasyonlar İstanbul, İzmir, Çanakkale, Nevşehir, Mardin, Şanlıurfa, Bursa ve Kars oldu. Burada Mezopotamya, Kapadokya ve Doğu Karadeniz rotaları öne çıktı.

Batı Karadeniz'den Van Gölü'ne, İpek Yolu'ndan kervan göç yollarına, Hitit'ten Frig Yolu'na ve Karaelmas'tan Kurtalan Ekspresi'ne kadar çeşitli olanaklar gelişime açık rotalar arasında yer aldı.

İNANÇ TURİZMİ ROTALARI

İnanç turizminde ise temel çekim unsurları camiler, kiliseler, sinagoglar, türbeler ve katedraller gibi dini amaçlı inşa edilmiş yapılar ile kutsal kabul edilen göller, dağlar, adalar, korular ve mağaralar gibi doğal varlıklar olacak.

Bu kapsamda öne çıkan destinasyonlar İstanbul, Konya, Antalya ve Bursa'da yer aldı. Aziz Paul Yolu'ndan Yedi Kilise'ye, Manastırlar Diyarı'ndan Bektaşilik, Ahilik ve Yunus Emre geleneklerine kadar çeşitli rotalar gelişime açık olarak belirlendi.

GASTRONOMİ ROTALARI

Gastronomi mirasına yönelik birikimin gelecek nesillere özgün karakteriyle aktarılmasını sağlayacak sürdürülebilir uygulamalarla Türk yemeklerinin ve yöresel ürünlerin markalaşma ve coğrafi işaret çabalarının hızlandırılması, bu alandaki potansiyelin değerlendirilmesi hedeflendi.

Bu noktada Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar öne çıktı. Özellikle peynir ve zeytinyağına yönelik farklı rotalar üzerinde çalışmalar yapılarak birbirine eklemlenmesi ve bu ürünlerin yer aldığı coğrafyaların markalaşması gastronomi turizmi açısından önemli görüldü.

Bu kapsamda Peynir, Zeytin Ağacı ve Trakya Bağ rotaları geliştirilecek istikametler olarak kaydedildi.

DOĞA TURİZMİ ROTALARI

Doğa turizminde ise deniz-kum-güneş turizminin yoğun olarak gerçekleştirildiği Antalya, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Mersin'de turizmin iç bölgelere yayılması için kırsal alanlarda gerçekleştirilecek faaliyetlerin değerlendirilmesi hedeflendi.

KARAVAN TURİZMİ ROTALARI

Kırsal, yayla, karavan, spor ve karanlık gökyüzü turizm rotalarıyla bu alanda büyüme ve sürdürülebilirlik planlandı. Temel destinasyon bölgeleri Burdur, Isparta, Antalya, Mersin, Muğla, İzmir, Balıkesir, Kırklareli, Edirne ve Nevşehir olarak belirlendi. Küre Dağları'ndan Lavanta Yolu'na, su sporlarından havaya kadar çeşitli rotaların geliştirilmesi planlandı.

KARANLIK GÖKYÜZÜ PARKLARI TURİZMİ

Son dönemde gündemde olan karanlık gökyüzü parkları da doğa temelli turizm kapsamında ele alındı. Antalya, Isparta, Ankara, Konya, Çanakkale, Balıkesir, Bolu, Bursa, Eskişehir, Denizli, Hatay, Diyarbakır, Erzurum ve Van'da karanlık gökyüzü parklarının oluşturulması amacıyla alanların belirlenmesi, korunması, geliştirilmesi, altyapılarının iyileştirilmesi ve uluslararası tescil çalışmalarının yürütülmesi çalışmaları yapılıyor.

KIŞ VE KRUVAZİYER ROTALARI

Kış ve kruvaziyer turizmleri için de geliştirilebilir rotalar belirlendi. Kış için Sivas, Erzincan, Hakkari ve Ardahan'ın potansiyelinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yabancı turist kafilelerinin yoğun olarak tercih ettiği Antalya, Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'in de deniz-kum-güneş turizmi merkezleri olmasının yanı sıra kruvaziyer turizmine yönelik altyapı ihtiyaçlarının giderilmesiyle ülke ekonomisine katkılarının artırılması hedeflendi.

Kruvaziyer turizmi kapsamında liman şehirlerinden iç bölgelere doğru turizm destinasyonları oluşturularak, bu illerin turizm potansiyelinin de değerlendirilmesi amaçlandı. Bartın, Çanakkale, Samsun Sinop ve Trabzon'un kruvaziyer turizminde gelişmeye açık oldukları değerlendirildi.

TÜRKİYE'NİN TURİZMDEKİ GİZLİ HAZİNELERİ ORTAYA ÇIKACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2024-2028 yıllarını kapsayan "Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejisi" kapsamında, Türkiye'nin turizmdeki gizli hazinelerini daha görünür kılacak ve bölgelerin olanaklarını öne çıkaracak tema odaklı bir yaklaşım uygulayacak.

Medeniyetler beşiği Anadolu topraklarındaki bereketi, mutfak kültürünün birikimini, usta ellerin becerisini ve doğal güzelliklerini uluslararası arenada duyurmak ve Türkiye'nin sağlıktan doğaya, kültürden gastronomiye kadar imkanlarını vitrine çıkarmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirilecek.

TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLER ÜZERİNDEN TURİZM FAALİYETLERİ

Destinasyon yönetimiyle bölgelerin bu alandaki imkanları ve rotaları geliştirilecek. Tarihi, doğal ve kültürel değerler çerçevesinde belirlenen turizm destinasyonları ve rotaları temel alınarak, turizm faaliyetleri yürütülecek.

SEYAHAT SÜRELERİ UZATILACAK

Böylece, alternatif turizm imkanlarının oluşturulması, turizmin yerel ekonomiyle bağlantısının güçlendirilmesi ve seyahat sürelerinin uzatılması yoluyla turizmin bölgesel kalkınmaya katkısı artırılacak.

Bu kapsamda altyapı, ulaşım, tesisleşme, insan kaynakları yönetimi ve tanıtım faaliyetlerinde destinasyonlar ve rotalar baz alınacak.