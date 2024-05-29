Türk balı üreticilerinin hedef pazarı: AB ve Japonya Türk balı üreticileri iç pazardan sonra ihracata odaklandı. Türk balı ihracatı, 2024'ün 4 ayında yaklaşık 11,5 milyon dolar kazandırdı.

AA

Bal ihracatı; Türkiye ekonomisinde gelir ve döviz artışı, istihdam olanağı yaratması, tarım ve kırsal kalkınmayı sağlaması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanılmasını sağlarken markalaşma açısından da katkı sağlıyor.

Türkiye'den ocak-nisan döneminde yapılan bal ihracatı 11 milyon 477 bin 245 dolara ulaştı.

Yılın ilk 4 ayında Türkiye'den 4 ayda 40 ülke, özerk ve serbest bölgeye bal satıldı.

En fazla dış satım yapılan 3 ülke: ABD, Almanya ve İspanya

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bu dönem 3 bin 7 ton bal ihracatından 11 milyon 477 bin 245 dolar gelir sağlandığını belirterek, şöyle konuştu:

ABD, Almanya ve İspanya en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. ABD'ye bu dönem 3 milyon 963 bin 636, Almanya'ya 3 milyon 126 bin 576 ve İspanya'ya 608 bin 580 dolarlık bal ihraç edildi.

Bal ihracatında 4 ayda ihracat yapılan farklı ülkeler

Bal ihracatında ülke çeşitliliğine dikkati çeken Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Slovenya, Filipinler, Çekya, Fransa, Arnavutluk, Nepal, İsviçre ve Fas'a da bu dönem bal satıldığını bildirdi.

"Bal ihracatını artırmayı hedefliyoruz"

Kalyoncu, bal ihracatını artırmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, bu kapsamda Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Japonya'nın hedef pazar olarak belirlendiğini kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)