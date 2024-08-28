Türk çayı ihracat geliri 7 ayda 14,8 milyon doları aştı Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'ne göre, Türkiye'nin ocak-temmuz dönemindeki çay ihracatı 14 milyon 887 bin 221 dolara ulaştı.

AA

Şu ana kadar yapılan ihracat baz alındığında yapılan hesaplamalara göre, bu sezon üreticilerin çay ihracatından beklentisi yüksek.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Türkiye'den 7 ayda 114 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay ihraç edildiğini söyleyerek gelirini açıkladı.

EN FAZLA SATIM BELÇİKA'YA YAPILDI

Yıl başından bu yana 7 ayda 3 bin 126 tonluk ihracattan 14 milyon 887 bin 221 dolar kazanç sağlandığını vurgulayan Kalyoncu, en fazla dış satımın 5 milyon 248 bin 461 dolarla Belçika'ya yapıldığını ifade etti.

BİRLEŞİK KRALLIK DIŞ SATIMDA İKİNCİ

Kalyoncu, Belçika'yı 2 milyon 201 bin 913 dolarla Birleşik Krallık, 1 milyon 125 bin 902 dolarla Almanya'nın takip ettiğini aktararak, Türk çayı ihracatının her geçen gün daha ön plana çıktığını kaydetti.

"ÇAY İHRACATINDA ÜLKE ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI"

Çay ihracatında ülke çeşitliliğinin arttığına işaret eden Kalyoncu, şu bilgileri verdi:

Ülkemizden geçen yılın aynı döneminden farklı Dubai, Moritanya, Ekvator Ginesi, Tunus, Mısır, Güney Sudan, Küba, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Sao Tome ve Principe, Venezuela, Cibuti, Kolombiya, Kamboçya ve Slovenya'ya da bu dönem çay satıldı.

"TÜRK ÇAYI İHRACATININ YÜZDE 47'Sİ RİZE'DEN"

Kalyoncu, Türk çayı ihracatının yüzde 47'sinin Rize'den gerçekleştirildiğini belirterek, "Rize'den de yılın 7 ayında Belçika başta olmak üzere 24 ülkeye 1983 ton çay ihraç edilerek 6 milyon 940 bin 999 dolar kazanç sağlandı." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)