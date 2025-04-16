Türk çayı ihracatı ilk çeyrekte 6,2 milyon doları aştı

AA

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden çay ihracatına ait bilgiler derlendi.

Dünyada üzerine kar yağan tek çay olma özelliğine sahip Türkiye'den ocak-mart döneminde 91 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldı.

Ülkeden bu kapsamda yılın ilk çeyreğinde 1.083 ton çay ihraç edilerek, karşılığında 6 milyon 206 bin 512 dolar kazanç sağlandı.

ÇAY İHRAÇ EDİLEN ÜÇ ÜLKE

Belçika, Birleşik Krallık ve ABD en fazla çay dış satımı yapılan ilk 3 ülke oldu.

Türkiye'den ocak-mart döneminde Belçika'ya 1 milyon 550 bin 57 dolarlık, Birleşik Krallık'a 1 milyon 112 bin 435 dolarlık, ABD'ye de 472 bin 601 dolarlık çay ihraç edildi.

Ülkeden geçen yılın aynı döneminden farklı İtalya, Ürdün, Umman, Meksika, İspanya, Papua Yeni Gine, Yunanistan, Seyşeller, Zambiya, Bahamalar, Fas, Mozambik ve Nijer'e de bu dönem çay dış satımı yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT BELÇİKA'YA

Rize'den de yılın ilk 3 ayında Belçika başta olmak üzere 19 ülkeye 670 ton çay ihraç edildi.

ÜLKE İHRACATININ YÜZDE 44'Ü RİZE'DEN

Ülke ihracatının değerde yüzde 44'ünü tek başına gerçekleştiren Rize, söz konusu ihracattan 2 milyon 747 bin 542 dolar kazanç sağladı.

"TÜRK ÇAYINA İLGİ DÜNYA PAZARINDA HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, Türk çayının ülke ve bölge ekonomisi için önemli bir ürün olduğunu söyledi.

"İHRACAT DAHA İYİ NOKTALARA ULAŞACAK"

Türk çayına ilginin dünya pazarında her geçen gün arttığını vurgulayan Turgut, "Tanıtım ve ticaret heyeti programları ile ihracatın daha iyi noktalara ulaşacağına inanıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz." dedi.

"İHRACATTAN BEKLENTİLERİMİZ YÜKSEK"

Turgut, ilerleyen günlerde ihracattan beklentilerinin çok daha yüksek olduğuna işaret ederek şu değerlendirmede bulundu: