Türk çayı ihracatında 5 yıldır Belçika zirvede

AA

Türkiye'de çayın 2020'de 17,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçen ihracatı, son 5 yılda yüzde 44 artarak 25,1 milyon doları aştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Turgut, yaşanan artışla ilgili yaptığı açıklamada, Türk çayını dünyanın dört bir yanına tanıtmak için faaliyetlerine devam edileceğini ve bu kapsamda 2025'te çay ihracatında çok daha yüksek rakamlara ulaşılacağına inandıklarını dile getirdi.

BELÇİKA'YA ÇAY İHRACATI

Türkiye'nin çay ihracatında ilk sırada Belçika yer alıyor.

Ülkeye 2020'den itibaren toplamda 33 milyon 340 bin 821 dolarlık çay ihraç edildi.

DKİB verilerine göre, Belçika, 2020-2025 arasında en fazla çay dış satımı yapılan ülke oldu.

Türkiye'den 2020'de Belçika'ya 5 milyon 598 bin 318, 2021'de 6 milyon 881 bin 569, 2022'de 4 milyon 168 bin 419 ve 2023'te de 8 milyon 189 bin 149 dolarlık çay ihraç edildi.

İNGİLTERE KKTC DE TÜRK ÇAYINI SEVDİ

Ülkeden 2024'te yapılan çay ihracatında da Belçika başı çekerken, Belçika'yı Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) takip etti.

Türkiye'den geçen yıl Belçika'ya 8 milyon 503 bin 366, Birleşik Krallık'a 4 milyon 232 bin 179 ve KKTC'ye de 2 milyon 19 bin 892 dolarlık dış çay satışı yapıldı.

2024'TE İHRACAT LİSTESİNE GİREN FARKLI ÜLKELER

Ülkeden geçen yıl, 2023'ten farklı olarak Gine-Bissau, Küba, Tunus, Mali, Mısır, Burundi, Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Cibuti, Kolombiya, Kamboçya ve Slovenya'ya da çay ihraç edildi.

ÜLKE İHRACATININ YÜZDE 62'Sİ RİZE'DEN

Türkiye'den 2024'te yapılan çay ihracatının yüzde 62'si Rize'den gerçekleştirildi.

Kentten geçen yıl 29 ülkeye 3 bin 104 ton karşılığı 11 milyon 143 bin 558 dolarlık çay satıldı.

Rize'den gerçekleştirilen çay dış satımında da 8 milyon 394 bin 524 dolarla Belçika ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 849 bin 130 dolarla Birleşik Krallık, 551 bin 860 dolarla da KKTC takip etti.