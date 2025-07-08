Türk denizcilik devi satıldı! İşte yeni sahipleri

Denizcilik sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Türk firması Ares Marine İsveçlilere satıldı.

Türkiye’deki denizcilik faaliyetlerinde önemli bir konumda olan şirket, Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre 1912 yılından bu yana gaz, alev ve yangın söndürme sistemleri alanında dünyanın en köklü firmaları arasında yer alan Consilium Safety Group’a satıldı.

29 ülkede 55 ofisi bulunan İsveç merkezli Consilium Safety Group, Ares’in satın alınmasıyla birlikte gemi üreticilerine gelişmiş çözümler sunmanın yanı sıra, gemi sahiplerine yerel satış sonrası ve modernizasyon hizmetleriyle de destek vereceklerini belirtti.

HEDEF KÜRESEL GENİŞLEME

Türkiye’de tersaneciliğin önemli merkezleri arasında yer alan Ares Marine, yangın ve gaz algılama sistemlerinden kargo kontrolüne, navigasyondan deniz elektroniğine kadar birçok alanda hizmet veriyor.

Ares Marine’in Kurucu Ortağı Mustafa Özler, gerçekleşen satışın ardından yaptığı açıklamada, “Ar­kamızda Consilium’un tüm ürün yelpazesi ve kapsam­lı deneyimiyle, artık büyüme planımızdaki bir sonraki bü­yük adımı atabilir ve küresel genişleme yolculuğuna katı­labiliriz” ifadelerini kullandı.