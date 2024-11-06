Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkez Bankaları Konseyi kuruluyor

AA

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan merkez bankaları önemli bir iş birliğine imza attı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 11. Zirvesi'nin 5-6 Kasım'da Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlendiğini bildirdi.

Bu zirvede Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkez (Ulusal) Bankaları Konseyi'nin kurulması hususunda mutabakat zaptı imzalandı.

ZAPTA İMZA ATAN MERKEZ BANKALARI

Zirvede Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası, Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası, TCMB ve Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkez (Ulusal) Bankaları Konseyi'nin kurulması hususunda bir mutabakat zaptı imzaladı.

ZAPTI İMZALAYANLAR

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Taleh Kazimov, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası Başkanı Timur Suleimenov, Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası Başkanı Melis Turgunbaev ve Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Mamarizo Nurmuratov tarafından mutabakat zaptına imza atıldı.