Türk dizi sektörü 600 milyon doları aştı

Türk televizyon dizileri, yalnızca Türkiye’de değil dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşarak yaklaşık 160’tan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Türk dizileri, yıllık 600 milyon doları aşan bir ihracat hacmi ile ülke ekonomisine katkı sağlayan dev bir endüstri haline geldi.

TÜRK DİZİLERİ DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALDI

Kültürel diplomasi açısından da büyük rol üstlenen Türk dizileri, Latin Amerika’dan Orta Doğu’ya, Balkanlar’dan Uzak Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyada toplumları etkilemeye devam ediyor.

Rekor bütçelerle hazırlanan televizyon projelerinin arkasındaki finansal beyinler, Türk dizi sektörünü bugünlere taşıdı.

Türk dizilerinin uluslararası başarıları bunun en somut göstergesi oldu.

REYTİNG REKARLARI KIRAN DİZİLER

Örneğin “Binbir Gece”, Şili’de yayınlandığında reyting rekorları kırarak Türk yapımlarının Latin Amerika’da bir fenomen haline gelmesinin önünü açtı.

“Muhteşem Yüzyıl” ise Orta Doğu ve Balkanlar’da yalnızca ekranlarda değil, turizm ve kültürel etkileşim alanlarında da büyük bir etki yarattı.

“Kara Sevda” dizisi ise 2017’de Uluslararası Emmy Ödülleri’nde “En İyi Dizi” ödülünü kazanarak Türk televizyon tarihine geçti.