Türk Eximbank'tan ihracatçılara 25,4 milyar dolarlık destek

Türkiye'nin ihracat rekorları kırarken, dış ticaret yapan firmalar da Türk Eximbank'tan destek görüyor.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, bankanın bu yılın ilk 6 ayında ülke ihracatına 25,4 milyar dolar destek sağladığını ifade etti.

Ali Güney, bankanın bu yılın ilk 6 ayında ülke ihracatına 25,4 milyar dolar destek sağladığını belirterek, "İhracatçılarımıza uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman sağlamak amacıyla yılın ilk yarısında yurt dışı sermaye piyasaları ve finansal kuruluşlardan 5,2 milyar dolar fon sağladık, bu tutarın 1,1 milyar doları sürdürülebilirlik temalı kaynaklardan oluşmaktadır." ifadelerini kullandı.

6 AYDA 25,4 MİLYAR DOLAR DESTEK

Türk Eximbank, bu yılın ilk yarısında Türkiye'nin ihracatına 12,5 milyar dolar kredi, 12,9 milyar dolar sigorta olmak üzere toplam 25,4 milyar dolar tutarında destek sağladı.

Ali Güney, yılın ilk yarısında jeopolitik gelişmelerin ve ABD tarifelerinin etkisiyle artan ticari belirsizliklerin ön plana çıktığı bir dönem olduğunu belirtti.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE GÜÇLÜ PERFORMANS

Söz konusu dönemin Türkiye açısından ise enflasyonla mücadelede kayda değer ilerlemelerin sağlandığı bir geçiş dönemi olarak öne çıktığını ifade eden Güney, "Özellikle yılın ilk çeyreğinde küresel ticaretteki güçlü artışla birlikte, mal ihracatımız yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4'ün üzerinde büyüme kaydetmiştir. Hizmet ihracatıyla birlikte toplam ihracatımız yılın ilk yarısında 183 milyar dolara ulaşarak güçlü bir performans sergilemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İHRACATÇILARA FİNANSMAN DESTEĞİ

Güney, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre destek tutarının yüzde 14 arttığını vurgulayarak, "İhracatçılarımıza uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman sağlamak amacıyla yılın ilk yarısında yurt dışı sermaye piyasaları ve finansal kuruluşlardan 5,2 milyar dolar fon sağladık, bu tutarın 1,1 milyar doları sürdürülebilirlik temalı kaynaklardan oluşmaktadır." açıklamasında bulundu.

YENİ KAYNAK KOBİ'LER VE KADIN GİRİŞİMCİLERE

Bankanın tarihindeki en yüksek tutarlı sendikasyon kredi anlaşmasıyla euro, ABD doları ve Çin yuanı cinsinden toplam 1 milyar dolarlık yeni kaynak sağladıklarını bildiren Güney, bu fonların yeşil ürün ihracatı yapan KOBİ'ler ile kadın girişimci KOBİ'lerin finansmana erişiminin artırılması için kullanılacağını kaydetti.

FAİZSİZ BANKACILIK UYGULAMALARI

Güney, faizsiz bankacılık alanında da yeni ürünler geliştirdiklerini aktararak, "İhracatçıların ihtiyaçlarına uygun murabaha ve eser finansmanı ürünlerini devreye aldık. Mevcut finansman ve alacak sigortası ürünlerimizi Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları ile uyumlu hale getirdik. İhracatçılarımızın ve katılım bankalarının talebi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı İhracat Destek Finansmanı Programını uygulamaya alarak katılım bankaları aracılığıyla kullandırmaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.