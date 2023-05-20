Türk Hava Yolları, 90'ncı yıl dönümüne özel tanıtım hazırladı Bayrak taşıyıcı hava yolu THY, filosundaki yüzlerce uçakla uzak mesafeleri kısaltıyor. Şirket, kuruluş yıl dönümü için hazırladığı videoya, "Anadolu semalarında tam 90 yıl önce özel bir kuş görüldü" notunu düştü.

ensonhaber.com

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY), yüzlerce destinasyona yaptığı uçuşlarla ülkemizin yüz aklarından biri olmaya devam ediyor.

THY, sektöre 20 Mayıs 1933'te 5 uçak ve 30'dan az çalışanıyla adım attı.

Bugün 90'ncı yılını kutlayan THY, yoluna dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu olarak devam ediyor.

414 uçakla 337 şehre uçuyor

2001 yılında 66 uçakla 103 noktaya uçan söz konusu hava yolu şirketi, yıllar içinde çarpıcı bir değişime imza atarak şimdi filosundaki 414 uçakla 129 ülkeye ve 337 şehre uçuş gerçekleştiriyor.

"90 yıl önce özel bir kuş görüldü"

Türk Hava Yolları, kuruluş yıl dönümüne ilişkin hazırladığı tanıtım videosunu, sosyal medya hesabından "Türkkuşu" etiketini kullanarak şu notla paylaştı:

Anadolu semalarında tam 90 yıl önce özel bir kuş görüldü! Bu özel kuşun yolculuğuna sadece gökyüzüne bakarak dünyanın herhangi bir yerinden tanıklık etmeniz mümkün.

"Dünyanın en çok ülkesine uçan kuş"

"Amazon deltası sakinleri için sıradan bir gün." ifadesiyle başlayan tanıtım içeriğinde şu ifadeler yer alıyor:

Ama bu değişmek üzere. Çünkü sürekli yeni deneyimler peşindeki çok özel bir türün seyir rotasındayız. Etraftaki hareketlilik o büyük anın yaklaşmakta olduğunun habercisi.



Gökyüzünün sınır tanımaz rehberleri için yolculuk çoktan başladı. 90 yıl önce Anadolu semalarında görülen bu özel kuşlar, yaklaşık 13 bin metre yüksekten uçabiliyor.



İhtişamlı kırmızı kuyruklarıyla tüm meraklı bakışları üzerlerine çekiyorlar. Zarif beyaz gövde yapıları ve 64 metre kanat açıklığıyla okyanusları bir çırpıda aşabiliyorlar.



İster en sıcak çöllerde ister karla örtülmüş şehirlerde... Sadece gökyüzüne bakarak bu yolculuğa dünyanın herhangi bir yerinden tanık olmanız mümkün. Ancak gözünüzü ayırmayın çünkü çok hızlılar.



Tüm bu rotalardan dünyanın en çok ülkesine uçan kuşu geçiyor. Türkkuşu! 20 Mayıs 1933'te kanatlanan asil Türkkuşu, tam 90 yıldır istikrarla, güvenle, merakla istikbale uçuyor. Türk Hava Yollarımız 90 yaşında.