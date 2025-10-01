TÜRK-İŞ: Açlık sınırı, 27 bin 970 TL

TÜRK-İŞ Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan araştırmanın, 2025 Eylül sonucu açıklandı.

Böylece Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 27 bin 970,50 TL’ye çıktı.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 91 bin 109,11 TL’ye yükseldi.

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ: 36 BİN 304,79 TL

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 36 bin 304,79 TL ’ye yükseldi.

Mutfak enflasyonu aylık yüzde 3,17 on iki aylık yüzde 41,05 yıllık ortalama yüzde 40,94 olarak hesaplandı.

Yoksulluk sınırı böylece 4 asgari ücreti geçti…