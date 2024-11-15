Türk-İş: Asgari ücret, insanlık onuruyla bağdaşacak düzeyde olmalı

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Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısı sonuç bildirisinde, asgari ücreti belirlerken gözetilecek kriterler belirtildi.

Türk-İş Başkanlar Kurulu, "enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerektiği" yaklaşımını kabul etmediklerini, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin, insanlık onuruyla bağdaşacak düzeyde tespit edilmesi gerektiğini bildirdi.

"Gelir ve vergide adalet sağlanmalı, yaşama şartları iyileştirilmelidir" denilen bildiride, Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun, vergide adaletin sağlanmasına yönelik işçi konfederasyonlarının "ortak görüşü"nü desteklediği kaydedildi.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ZİYARET EDİLECEK

Türk-İş, Hek-İş ve DİSK Genel Başkanlarının, TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilerin grup başkanvekillikleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı'nı 19-20 Kasım'da ziyaret edecekleri ifade edilen bildiride, Kurul'un bu ziyaret planlamasını olumlu bulduğu ve üç konfederasyonun önerdiği düzenlemelerin bir an önce uygulanmasını talep ettiği belirtildi.

"ASGARİ ÜCRET TESPİTİNDE TEMEL ALINMASI GEREKEN İLKELER ÖNEMLİ"

Asgari ücret konusunda, başta IMF olmak üzere birçok kişi ve kurumun, tutar veya artış oranı açıkladığı hatırlatılan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

Burada bir algı operasyonu yürütülmekte ve enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerektiği savunulmaktadır. Türk-İş Başkanlar Kurulu bu yaklaşımı kabul etmemektedir. Türk-İş Başkanlar Kurulu, asgari ücret konusunda bir rakam açıklamak yerine tespit yapılırken temel alınması gereken ilkelerin önemli olduğuna ve komisyon çalışmalarında bu ilkelerin savunulması gerektiğine işaret etmektedir. 2025 yılı için tespit edilecek asgari ücret; işçi ve ailesinin, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde tespit edilmelidir.

EMEKLİLER ARASINDA OLUŞACAK FARK İÇİN DÜZENLEME ÖNERİSİ

Bu yıl emekli olacaklar ile 2025'te emekli olacakların aylıklarında oluşacak farkın, hak ve nitelikli iş gücü kaybına yol açacağı belirtilen bildiride, bunun önüne geçilmesi için acilen bir düzenleme yapılması gerektiği belirtildi.