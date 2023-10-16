TÜRK-İŞ asgari ücret komisyonu için yeni bir oluşuma giriyor TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, Kocaeli'deki toplantıda asgari ücrette işçilerin temsili için komisyon üyelerinin işçilerden oluşarak, erkek ve kadın temsili olarak eşit katılımda bulunacaklarının bilgisini verdi.

DHA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na üye sayısının çokluğu nedeni ile işçileri Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil ediyor.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, kasım ayının 20'sinden sonra yeni bir komisyon kurulacağını ve Türkiye'de belki de şimdiye kadar hiç kurmadıkları şekilde bir komisyon oluşturulacağını belirtti.

Atalay, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki TEKGIDA-İş Sendikası'nda sendikaların il temsilcileri ile bir araya geldi.

Burada konuşan Atalay, herkesin emekten yana tavır almak zorunda olduğunu belirterek, taşeron meselesinin çözeceğini aktardı.

"20 Kasım'dan sonra komisyonu kurarız"

Asgari ücret görüşmelerine de ilişkin Atalay, açıklaya yapan Atalay'ın bu konudaki değerlendirmesi şöyle:

Önümüzdeki günlerde asgari ücretle ilgili görüşmeler başlayacak. Zannediyorum 20 Kasım'dan sonra komisyonu kurarız. 'Bu masada asgari ücretli otursun, biz oturmuyoruz' diye zaman zaman söylüyorum. Asgari ücreti göreve geldiğimden beri 20 senedir anlatıyorum. Sendikalarda asgari ücretli işçi yok. Sendikanın olduğu yerde aile yardımı, ikramiye, servis, yemek olur. Buna rağmen 8 milyon işçi, bizim bünyemiz, ailemizin bir parçasıymış gibi gayret sarf ediyoruz. Allah nasip ederse Kasım ayının 20'sinden sonra yeni bir komisyon kuracağız. Türkiye'de belki de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde bir komisyon kuracağız. O komisyon; ne olacağını, ne geleceğini belli edecek.

Komisyonda 2 kadın, 2 erkek olacak

Komisyonda 2 kadın, 2 erkek olacak. Orada ne olması gerekiyorsa; orada oturanlar, karar verecek. Sendikacılar da onlara uyacak. Onlar, geçinemediklerini anlatacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)