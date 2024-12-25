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Haber Merkezi

TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda en fazla işçi üyeye sahip konfederasyon onması nedeni ile işçileri temsil ediyor.

TÜRK-İŞ tarafından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısından sonra yapılan açıklamada, asgari ücretin yüzde 45 oranında enflasyon zammı ve yüzde 20 refah payı ile birlikte yüzde 74 oranında zamla birlikte 29 bin 583 lira olması gerektiğini belirtmişti.

TÜRK-İŞ, son asgari ücret toplantısına katılmadı.

Yeni yılda uygulanacak asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak belirlendi.

"KOMİSYONA KATILMAYACAĞIZ"

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, bugün yaptığı açıklamada asgari ücretle ilgili olarak "Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe, asgari ücret komisyonuna katılmayacağız." açıklamasında bulundu.

"ASGARİ ÜCRET PAZARLIK KONUSU YAPILMAMALI"

Ergün Atalay'ın açıklamaları şöyle:

Asgari ücret geçim ücreti oldu, ülkenin yarısı asgari ücretle çalışıyor. Üç toplantıda da taraflar masaya rakam getirmedi. Kararı asgari ücret ile yaşayanlar versin dedik. İnsanca yaşamayı mümkün kılacak bir tutarda olmalı, asgari ücret pazarlık konusu yapılmamalı.

Son 30 yılda 6 kere oy birliğiyle, 2 kere hükümetle karar aldık, 22 kere muhalefet şerhi koyduk. Dün toplantıya katılmadık, rakamdan haberimiz yoktu. Bu ücretin yıllık da 6 aylık da olsa kabul edilebilir bir tarafı yok. İşveren ile hükümet anlaştı, kabul edilemeyecek bir rakam açıkladı.

"BİZ BU KOMİSYONDA 50 SENEDİR VARIZ"

İşçinin, sendikanın, fakir fukaranın talebine makul bir cevap vermek lazım. Biz bu komisyonda 50 senedir varız. Bu komisyon adil değil, antidemokratik bir komisyon. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe, asgari ücret komisyonuna katılmayacağız.







