TÜRK-İŞ’ten asgari ücret üçüncü görüşmesi öncesi kritik toplantı

DHA

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesinde sona geliniyor.

TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 kaz görüştü ve bu görüşmelerde bir rakam belirtilmedi. Komisyonun 3’üncü toplantısı ise yarın gerçekleşecek.

Toplantı öncesinde komisyonda işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, Başkanlar Kurulu’nu toplanma kararı aldı.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI YARIN

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025’te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını ise 16 Aralık’ta gerçekleştirmişti.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTIYA VEDAT IŞIKHAN BAŞKANLIK YAPACAK

Komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30’da yapacak.

"TOPLANTIDA RAKAMLARIN GÜNDEME GELMESİ BEKLENİYOR"

Bakan Vedat Işıkhan bu toplantıda asgari ücret beklentilerinin rakamsal olarak ifade edilmesini beklediklerini bildirdi.

"TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULUNUN GÜNDEMİ ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ OLACAK"

TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde yapılacak toplantının gündemi ise asgari ücret olacak. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığında yapılacak toplantıda, asgari ücret görüşmelerinde TÜRK-İŞ’in tavrı tartışılacak.

SENDİKALARDAN RAKAM ALINACAK

Toplantıya katılan TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların yönetimlerinden asgari ücret konusunda görüş alınacak. Asgari ücret görüşmelerinde anlaşmanın sağlanamaması halinde konfederasyonun izleyeceği yol haritası belirlenecek.