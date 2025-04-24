Türk Lirası-Kazakistan tengesi ikili para takası anlaşması yapıldı

AA

Türkiye-Kazakistan mali iş birliğinde önemli bir adım atıldı.

Türkiye ve Kazakistan para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme amacını taşıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk Lirası-Kazakistan tengesi ikili para takası (swap) anlaşması imzaladı.

Anlaşma süresi 3 yıl olup, tarafların uzlaşısıyla uzatılabilecek.

ANLAŞMA WASHİNGTON'DA İMZALANDI

TCMB'den yapılan açıklamada, anlaşmanın TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov tarafından Washington'da imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, anlaşmanın, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme amacını taşıdığı belirtilerek tarafların, swap anlaşması ile iki merkez bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngördüğü bildirildi.

28 MİLYAR TL VEYA 423 MİLYAR KAZAKİSTAN TENGESİ DEĞERİNDE SWAP

Swap anlaşmasının, iki merkez bankası arasında azami 28 milyar Türk Lirası veya 423 milyar Kazakistan tengesi değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlayacağı ifade edilen açıklamada, geçerlilik süresi 3 yıl olan anlaşmanın tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabileceği kaydedildi.